Ambra compie 46 anni, la festa in famiglia e la dedica del fidanzato Andrea Bosca

Ambra Angiolini ha compiuto 46 anni il 22 aprile e ieri ha condiviso su Instagram una foto della festa in famiglia, con i figli Jolanda e Leonardo, avuti dall'ex marito Francesco Renga. Una gustosa cenetta in casa e poi la torta, ma a differenza dello scorso anno, quando l'attrice stava soffrendo per la fine della relazione con Massimiliano Allegri, stavolta i desideri da esprimere davanti alle candeline sono stati certamente ben altri e si capisce anche dalle parole della festeggiata, che su Instagram ha fatto un bilancio del periodo che sta vivendo.

Finalmente è iniziato un nuovo capitolo per lei e guardando indietro le consapevolezze sono tante: "Ho scoperto che a 46 anni compiuti è la realtà la cosa che desidero in ogni candelina che ho spezzato - si legge nel post, accanto a una foto in cui sorride abbracciata alla figlia - Grazie a loro ho la vita vera che volevo e anche grazie al mare d'amore che arriva da voi. Grazie (chi ha i diritti di questa parola si merita la ricchezza eterna".

Il post di Ambra Angiolini per il suo compleanno

La dedica di Andrea Bosca

Parole di gratitudine, dunque, quelle di Ambra che da qualche mese sta vivendo una nuova storia d'amore con il collega Andrea Bosca. I due sono usciti allo scoperto lo scorso marzo ma senza grandi proclami, anche se basta seguirli sui social per notare che sono ormai inseparabili. E proprio tra le sue storie Instagram, l'attore - 43 anni - non le ha fatto mancare la sua dedica in un giorno così speciale: "Sei tutto lo splendore".