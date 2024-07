Ambra Angiolini: "In amore ho fatto sentire senz'aria"

Schietta e senza filtri, così Ambra Angiolini si racconta a Malcom Pagani nel podcast "Dicono di te". Dall'infanzia a Palmarola - borgata di Roma - alle vacanze a Cerveteri con la famiglia, il rapporto con i genitori, il successo da giovanissima con "Non è la Rai", il peso delle critiche, la bulimia - che definisce "malattia", non disturbo - attraverso la quale si è scoperta nel profondo: "Io mi conosco tanto adesso - spiega - nel bene ma anche nel male. So dove posso arrivare. Siccome sono un inno alla vita che cammina, non ci voglio più finire lì e quando so che qualcosa intorno a me mi sta riportando lì, nell'autodistruzione, in quello che mi svilisce, che mi distrugge quella poca autostima che mi sono costruita negli anni, anche se è dura devo dire di no".

Ambra parla anche di amore: "Non ho paura della solitudine in questo momento della mia vita. Sono single, me la vivo bene, mi sto godendo del tempo, altra cosa sicuramente anticonformista. Voglio rallentare, capire, poi corro per lavoro, ma il mio tempo ho bisogno di investirlo in un certo modo e di non aver paura di andare a prendere tutto quello che devo prendere per sembrare il più normale possibile, perché se la definizione di 'normale' oggi è quella che vedo, io sicuramente non sono normale". E il tempo speso per l'amore? "A 47 anni l'idea cambia totalmente" assicura, andando poi a fondo: "Deve essere uno scambio di vite, un valore aggiunto nel dialogo, la possibilità di riflettere con qualcuno, di avere spazio e non più quella non distanza di sicurezza che ti leva il respiro. È bellissimo, è vero, ma dura poco e poi rimani solo senza aria. E a 47 anni non è bellissimo". Su questo è molto sincera: "Io ho fatto sentire senz'aria qualcuno, proprio per questo bisogno di affermare me stessa attraverso un rapporto di coppia, di cui oggi so di non avere bisogno per questo motivo, ma per un altro sì - continua - Per qualche altra cosa che invece arricchisce la mia esistenza e io possa arricchire la sua, sicuramente mi va, mi piace. L'amore ancora mi commuove, mi fa sentire così reale".

L'amore per Francesco Renga

Durante l'intervista torna anche sul legame con l'ex marito, Francesco Renga, padre dei suoi due figli, Jolanda e Filippo: "La frase che ho detto sul padre dei miei figli sembra che ha diviso l'Italia in due, ma io l'ho detta con grande consapevolezza. Credo che due persone che si sono amate così tanto possano continuare ad amarsi, sicuramente - spiega ancora - Sentire questo amore per il padre dei miei figli oggi lo trovo vero, sano, perché non è per i figli, non ho più quella maschera". Quello che prova oggi per l'ex marito è qualcosa di viscerale: "Ho cercato di conoscere che uomo ho davanti, che donna sono diventata anche grazie alla nostra separazione, non solo per colpa, e quindi oggi sono grata anche a quel periodo perché noi ci stavamo facendo tanto male insieme e siamo rimasti unitissimi adesso nel buono che c'è rimasto tra le mani, che è tantissima roba, molto di più di quello che potevo immaginare".