Ambra Angiolini di nuovo innamorata? Le foto con un attore famoso, chi è Andrea Bosca

Il cuore di Ambra Angiolini sarebbe di nuovo impegnato. Dopo il pettegolezzo che la vedeva legata al cantante Gianluca Grignani, sono state pubblicate, dal settimanale Diva e Donna delle foto in cui la cantante di T'appartengo era in compagnia dell'attore Andrea Bosca.

I due si trovano alla stazione termini di Roma e prima del distacco ecco che si concedono baci, carezze e abbracci: sembra proprio che sia scattata la scintilla.

I due si sono conosciuti sul set della serie tv Protezione Civile (durante le riprese divampò un incendio sull'Isola di Stromboli), Andrea Bosca su Instagram ha anche condiviso una storia su Instagram in cui mostra Ambra durante un incontro con i ragazzi al teatro di Carcano. Un momento per Andrea molto significativo perché gli ha ricordato quanto lui incontrò a scuola il teatro e "capii cos'era la passione vera e come potevo trovare, con la mia emotività, un giusto posto nel mondo. Potevo raccontare le persone". Un gesto che sottolinea quanta stima e come i due siano molto legati.

Dopo la fine della storia d'amore con Massimiliano Allegri l'ex volto di Non è la Rai sembrerebbe aver ritrovato il sorriso e la serenità. Andrea Bosca invece è stato legato per molti anni all'attrice Valeria Bilello.

Dalle foto del magazine si evince che tra i due ci sia molta complicità, chissà se presto i due ufficializzeranno la relazione...

Chi è Andrea Bosca

Bosca ha 42 anni, è piemontese e ha recitato in numerose fiction italiane, ma il teatro è da sempre la sua grande passione. Il pubblico italiano può ricordarlo per le sue parti in Carabinieri, I Medici, La dama velata, La porta rossa, Makari, Made in Italy.

Andrea è molto riservato e non ha mai parlato molto della sua vita privata, ma sappiamo che non ha figli.