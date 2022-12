Ambra Angiolini, dopo lo sfratto, cerca di casa a Milano: avvistata a spulciare gli annunci

Ambra Angiolini sta cercando casa. La giudice di X Factor, dopo il trambusto mediatico per aver occupato abusivamente l'appartamento di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini, ha deciso di cercarsi una nuova sistemazione nel capoluogo milanese. La Angiolini, infatti, è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Chi mentre fotografava alcuni annunci immobiliari per le strade di Milano alla vigilia della finale del talent musicale che l'ha vista tornare sul piccolo schermo, X Factor.

Ambra, infatti, stando alle immagini che la vedono spulciare e fotografare alcuni annunci di case, in un'agenzia immobiliare di Milano, ha deciso di mettersi d'impegno per trovare una nuova abitazione e ritrovare un po' della serenità persa dopo il caos che l'ha travolta e portata al centro del gossip negli ultimi mesi per la sua scelta di non voler andare via da quella casa che aveva preso in affitto insieme al suo ex Massimiliano Allegri durante il periodo del Covid, nonostante il contratto fosse ormai scaduto da tempo.

Oggi, Ambra, ha finalmente lasciato l'appartamento che occupava abusivamente e, passato un po' di tempo dalla tragica vicenda che l'ha vista finire su tutti i giornali, sembra essere intenzionata ad avere una casa tutta sua dove nessuno potrà più sfrattarla. L'ex moglie di Francesco Renga, infati, è pronta a voltare pagina una volta per tutte sia nella vita professionale dopo la fine di X Factor dove è una delle protagoniste insieme a Fedez, Rkomi e Dargen D'Amico che in quella privata.

Ci riuscirà? Staremo a vedere.