Ambra Angiolini, festa a sorpresa organizzata dai figli e Renga. L'abbraccio e le parole per l'ex marito

Ambra Angiolini ha compiuto 47 anni e per l'occasione i figli, Jolanda e Leonardo, e Francesco Renga le hanno organizzato una festa a sorpresa. Nel video condiviso sui social dell'attrice si può vedere tutto il suo stupore nello scoprire della festa in famiglia alla quale hanno preso parte anche altri parenti di Angiolini. "Buon compleanno mammona", ha commentato Jolanda su Instagram.

"Un giorno bellissimo in cui si piange e si ride e si torna piccoli - ha scritto Ambra commentando il bellissimo momento trascorso con le persone che più ama - Avanti ci vado fiera, ma il cuore è ancora alle scuole elementari. Grazie a Jolanda per avermi donato tutto l’amore che si può in 12 ore, grazie a Leo per tutto quello che sente, grazie al papo dei miei figli per l’amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre, grazie ai miei parenti per scelta". Poi la festeggiata ha ringraziato tutte le persone a lei vicine che le hanno regalato ore di puro amore e felicità.

Non stupisce la presenza di Renga alla festa per l'ex moglie. I due hanno un rapporto bellissimo, qualche anno fa in un'intervista aveva dichiarato: "Ci sono famiglie tradizionali e famiglie. L'errore è dire ‘tradizionali’, perché sono tutte famiglie. Se ci sono figli e anche se non ci sono. Per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata".