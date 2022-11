"Ambra Angiolini ha lasciato la casa dove abitava abusivamente", l'indiscrezione

Ambra Angiolini, dopo mesi di abusivismo, avrebbe finalmente riconsegnato le chiavi della casa dove stava abitando, ben oltre le clausole contrattuali, ai suoi proprietar Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini. La giudice di X Factor 2022, infatti, dopo essere finita su tutti i giornali per questa spiacevole vicenda che l'ha vista occupare un'abitazione oltre i limiti del contratto di affitto e anche dopo settimane dallo sfratto, sembra aver scelto di mettere un punto su questa storia lasciando definitivamente l'appartamento ai suoi proprietari che, finora, erano stati costretti a vivere in hotel pur avendo una casa di proprietà.

Secondo le indiscrezioni lanciate da The Pipol Gossip, Ambra, infatti, avrebbe lasciato la casa riconsegnando le chiavi a Silvia Slitti e il suo compagno Giampaolo Pazzini che sarebbro, così, rientrati nella loro casa da un paio di giorni e dopo più di un anno di assenza.

Era giugno 2021, infatti, quando Ambra Angiolini e il suo ex fidanzato Massimiliano Allegri, prendevano casa in affitto a Milano firmando un contratto di locazione di 10 mesi con i Pazzini che, però, non è stato mai rispettato dalla 45enne e mamma di Jolanda. Dopo la rottura con l'allenatore della Juventus, Ambra è rimasta a vivere nella casa ben oltre lo scadere del contratto e causando una vero e proprio caos mediatico dopo che Silvia Slitti, proprietaria dell'immobile, aveva denunciato pubblicamente il comportamento della conduttrice. Era il 25 ottobre, quasi un mese dopo lo sfratto ricevuto da Ambra, quando la Slitti accusava la Angiolini di essere "senza vergogna". "Sì, è ancora a casa nostra, è una situazione folle", scriveva Silvia sui social attirando, ancora una volta, l'attenzione di tutti.

Oggi, però, l'event planner può essere contenta di aver ottenuto ciò che voleva, cioè di poter tornare a vivere nella sua casa di Milano dato che Ambra avrebbe finalmente lasciato l'appartamento mettendo fine a questa storia, che le è costata la reputazione nonché diversi insulti, una volta per tutte.