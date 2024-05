"Povera Ambra extra-large". Angiolini pubblica gli attacchi subiti: la reazione della figlia

Ambra Angiolini ha fatto un tuffo nel passato. Non sempre ripercorrere gli anni vissuti porta a una catarsi, ma nel caso di Angiolini, invece, è stato fondamentale perché come lei stessa ha detto "questa ricostruzione mi ha fatto sciogliere gli ultimi nodi". Ma a cosa si riferisce la showgirl e attrice?

"Ripercorrendo la mia storia, con l’aiuto del mio amico Fabio Marantino (prezioso come non mai) - ha svelato Ambra con un post Instagram -, mi sono resa conto dell’ipocrisia della tv e di certa carta stampata; probabilmente non si può più dire niente solo perché avevano già detto tanto…troppo". Le parole di Angiolini sono strettamente legate alle immagini che il post contiene: lei da giovane, ma soprattutto articoli di giornali in cui si parla della sua "taglia xl". "Povera Ambra extra-large", "Ambra perde la linea" e ancora "L'extralarge non si addice ad Ambra". "Aiuto! Sto diventando un palloncino gonfiato. Ambra in crisi per stress da successo", questi erano il titolo e l'occhiello di un articolo pubblicato su un magazine. Ma non solo documenti cartacei anche brevi filmati di sue interviste in tv in cui il tema principale era il suo aspetto fisico. "Ambra con qualche chilo in meno, finalmente si è liberata del fardello di ciccia che preoccupava", queste le parole pronunciate in uno dei servizi condivisi. In una recente intervista Ambra aveva rivelato di essere diventata bulimica a 13 anni. Con questo post, in parte, ha esorcizzato cosa ha vissuto in quella fase della sua vita.

"Se in quel periodo, avevo solo 17 anni, qualcuno mi avesse fatto notare che non ero più 'spensierata' invece di sottolineare ovunque quanto io fossi diventata grassa, avrei cercato di tornare ad essere più 'mia' che di tutti", ha dunque commentato l'attrice ricordando un periodo non facile per la sua carriera ma soprattutto per la sua vita, "Il problema di oggi, si dice ovunque, sono gli haters, ma c’è qualcuno che molto tempo fa gli ha evidentemente fatto scuola. Questo post non è per vittimismo che lo scrivo, ma per rimettere a posto le cose. Io alla fine ho vinto una guerra che non doveva nemmeno essere combattuta".

La reazione della figlia, Jolanda Renga

In più di un'occasione Jolanda, una dei due figli che Ambra ha avuto con Francesco Renga, ha preso le difese della madre. È importante avere il sostegno della famiglia soprattutto se si sta attraversando un momento non semplice e con il suo semplice messaggio pubblico, che sicuramente è stato anticipato da un confronto di persona, ha lanciato un messaggio importantissimo. "Sei sempre stata la mia risposta alla domanda 'chi vorresti essere se potessi scegliere'?”, ha replicato Jolanda.