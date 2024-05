Ambra Angiolini sul rapporto con Renga: "Ci diciamo ancora ti amo, mai amato nessuno così"

Domanda inaspettata per Ambra Angiolini, ospite di un evento a Milano. L'attrice non si è sottratta alla curiosità di un fan che le ha chiesto lumi sul suo rapporto con l'ex compagno Francesco Renga, con cui ultimamente si è vista spesso. I due, separati da anni, trascorrono molto tempo insieme e continuano a condividere momenti importanti, come ad esempio il compleanno di lei festeggiato pochi giorni fa, per poi ritrovarsi ancora a cena insieme per i 18 anni di Leonardo, il loro secondogenito.

"La domanda è più oscura della risposta che avrete" ha esordito Ambra, continuando ironica: "La sua è un film di Dario Argento, la mia risposta è Neri Parenti. Lui dice 'sarebbe bello poter condividere quella cosa che è successa il giorno del tuo compleanno, il 22 aprile, con il papà dei tuoi figli'. Questa è la domanda'. La risposta è molto semplice. Siamo abituati alla guerra ormai, in tutte le cose del mondo, e due persone che si sono separate ma che si amano lo stesso fanno suscitare dubbi, incertezze, portano scompiglio. Guardate che non è sano - ha spiegato dal palco - è più sano credere che qualcosa si possa salvare, perché è la cosa giusta".

Ambra poteva fermarsi anche qui, oppure non dare proprio spiegazioni, invece la sua è stata una bella lezione di vita: "La cosa principale è che non lo abbiamo fatto solo per i figli - ha proseguito - perché sarebbe la solita cosa, 'non mi separo perché ho i figli', oppure 'mi separo per i figli'. Questi poveri figli hanno uno zaino di pietre da 70 chili sulle spalle che non bisogna mettergli, ve lo dico secondo quella che è la mia esperienza, poi non voglio insegnare niente a nessuno. Lo dobbiamo fare per noi stessi, per diventare persone migliori. Se non ci sono stati precedenti di violenza, psicologica o fisica, quello è un altro discorso ma non riguardava me, se non c'è un motivo reale per arrivare a non doversi più frequentare perché è sano così, io superata la delusione e la rabbia, lui uguale, ci siamo ritrovati per lo stesso motivo per cui ci eravamo scelti, cioè un amore folle".

Nel video pubblicato dal fan su TikTok, Ambra conclude con una dichiarazione d'amore per il padre dei suoi figli: "Non credo di aver provato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo, e in nome di quell'amore io continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli. Tutto qua. Poi siamo contenti che tanta gente ci dice 'perché non tornate insieme', perché è un po' l'effetto della commedia d'amore che ci piace guardare. Invochiamo spesso la pace e facciamo tanto bene a pensare di volere un mondo che non si distrugge da solo, però anche nelle famiglie può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo - ha concluso - È chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande che noi condividiamo felicemente".