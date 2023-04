Ambra Angiolini ha un nuovo tatuaggio: il bellissimo significato

Ambra Angiolini riparte da se stessa e lo fa tatuandosi sulla pelle tre farfalle. L'attrice su Instagram ha voluto mostrare e dimostrare che i momenti bui e difficili possono, e devono, diventare nuova linfa vitale e lei questo sentimento di rinascita ha voluto che le fosse impresso sulla pelle.

Ha mantenuto la promessa che aveva fatto a se stessa e così ricorda: "Il 20 febbraio del 2016, in un momento di vita abbastanza 'acido', ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini: 'Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere'... Sono uscite".

Una didascalia che racconta molto, un tatuaggio che racconta ancora di più. Il 2016 per la vita di Angiolini non è stato un anno semplice, a novembre 2015 lei e Francesco Renga ufficializzarono la separazione. Il divorzio non è mai semplice, soprattutto quando ci sono anche dei figli e Ambra e Francesco ne hanno due: Jolanda, 19, e Leonardo, 17 anni. A febbraio 2016 lei si era fatta quella promessa, quella di rinascere dalle proprie ferite e così ha fatto. Gli anni sono passati, ci sono stati nuovi amori, ha amato e ha sofferto, ma adesso qualcosa è cambiato, le farfalle erano finalmente pronte a volare.

L'amore dei figli e i successi professionali hanno avuto un ruolo importante in questo percorso, ma forse un piccolo tassello di felicità è merito anche del suo nuovo amore: l'attore Andrea Bosca. La relazione tra i due ancora non è stata ufficializzata sui social, ma Jolanda conosce Andrea e lui in un'intervista non ha parlato direttamente di Ambra, ma ha ammesso di vivere un momento di particolare felicità.