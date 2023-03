Ambra Angiolini super sexy, la tutina "casa e chiesa" conquista i fan: "Non invecchi mai"

Una cosa è certa, per Ambra Angiolini il tempo sembra non passare mai, proprio come suggerisce qualcuno su Instagram che la definisce "Lo strano caso di Ambra Button" facendo riferimento al film con Brad Pitt dove il protagonista, con il passare degli anni, ringiovaniva al posto di invecchiare. Allo stesso modo Ambra sembra giovare del passare del tempo diventando sempre più bella e in forma e dimostrazione di ciò è il suo ultimo scatto postato su Instagram dove ha lasciato tutti a bocca aperta.

Una foto, quella postata da Ambra, che la vede indossare una tutina aderente "vedo non vedo" che ha letteralmente fatto impazzire i fan della cantante che non hanno potuto che riempirla di complimenti. C'è chi le ha scritto "sei stupenda", chi l'ha definita "tantissima roba", chi ancora "super sensuale" e c'è perfino chi ha richiesto ad Ambra un'esibizione live insieme a Lorella Cuccarini, altra evergreen di bellezza.

La mamma di Jolanda Renga sembra aver apprezzato molto questo consenso di pubblico e ha scherzato descrivendosi e descrivendo il suo outfit con un gioco di parole. "E pensare che era tuta casa e chiesa" ha scritto Ambra come descrizione della foto che la ritrae con una tuta blu attillatissima e piena di trasparenze, facendo riferimento sia alla tutina sexy che al suo essere considerata una donna solo casa e chiesa.

E sembra proprio che Ambra stia vivendo una nuova primavera in tutti i sensi. Dopo il successo come giudice a X Factor, la cantante ed ex volto di Non è la Rai ha perfino vinto un disco d'oro per la sua T'Appartengo e ha anche ritrovato l'amore. La storia e le polemiche sull'affitto abusivo sono ormai acqua passata, Ambra adesso ha trovato una casa nuova e ha anche, secondo le indiscrezioni, un nuovo amore che le sta facendo battere il cuore, quello con l'attore Andrea Bosca, con cui l'ex di Francesco Renga avrebbe iniziato una storia d'amore nata sul set della serie tv Protezione Civile.

E si sa, l'amore rende più belli, dentro e fuori.