"Il contratto era di Allegri, ma non so cosa fanno. Lei è ancora a casa nostra": nuove accuse contro Ambra

La vicenda della casa milanese che Ambra Angiolini starebbe occupando senza averne diritto è diventato un caso approfondito da Striscia la notizia. La questione era stata resa pubblica lo scorso settembre con le dichiarazioni di Silvia Slitti che denunciò l'impossibilità di tornare nella sua abitazione perché ancora occupata dall'attrice.

E proprio i due protagonisti di questa storia sono protagonisti del servizio del tg satirico in onda su Canale 5 stasera. Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro proprio a Silvia Slitti e al marito, l'ex calciatore Giampaolo Pazzini, molto "attapirati" perché Ambra Angiolini non libera la loro casa milanese. La giudice di X-Factor era in affitto con l’ex compagno, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, nel loro appartamento milanese, ma avrebbe dovuto andarsene entro giugno. Invece è ancora lì.

"Lei cantava “se prometto poi mantengo”, ma evidentemente era una promessa senza data", dichiara ironicamente Slitti, costretta a trasferire tutta la famiglia a Forte dei Marmi e, addirittura, cambiare scuola al figlio. "Quando devo venire a Milano per lavoro devo andare a dormire in albergo", conclude.

"Ma almeno paga?", chiede l’inviato di Striscia. "Il contratto era a Massimiliano Allegri, ma non so cosa fanno… abbiamo avuto notizie incoraggianti e rassicurazioni dall’avvocato: se fossero veritiere, la procedura dovrebbe essere molto breve. Noi speriamo che ce la restituisca in fretta", risponde Giampaolo Pazzini.

La storia della casa di Ambra

Le prime informazioni su questa presunta occupazione arrivano il 21 di settembre, quando Silvia Sitti decide di condividere su Instagram quello che sta passando ormai da qualche mese. Parla, senza fare nomi ma lanciando molte allusioni (che infatti poi sono state ben interpretate), di come una donna di spettacolo le stia occupando la casa, che non voglia più andare via, che suo figlio non possa dormire nella sua cameretta proprio per colpa di questa persona.

Il nome di Ambra Angiolini viene confermato dopo pochissimo e così la curiosità non fa che aumentare, si scopre che l'appartamento era stato dato in affitto a Angiolini e Massimiliano Allegri per 10 mesi, poi i due si sono separati e Ambra ha continuato a vivere lì anche dopo lo scadere del contratto. "All'inizio erano scuse (quelle utilizzate per giustificare la sua presenza in casa) per il fatto che aveva tanto lavoro, che non poteva andarsene, che chiedeva il favore di restare" aveva spiegato Slitti che si era rivolta anche a Allegri, specificando che la situazione era in mano agli avvocati. Di tutta risposta Ambra si è limitata ad un quasi no comment che ha però confermato il suo coinvolgimento nella questione: "E' una brutta storia, ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social".