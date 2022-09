"La mia casa era affittata ad Ambra e Allegri, ora lei non vuole andarsene". La replica di Angiolini

Se nelle sue storie Instagram non faceva un chiaro riferimento ad Ambra Angiolini, nell'intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per Domani Silvia Slitti ha rivelato che sì, la persona che starebbe occupando la sua casa di Milano è proprio lei, l'attrice oggi nella squadra di X Factor. La nota organizzatrice di eventi e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini ha raccontato di aver atteso molto prima di decidere di raccontare a tutti della vicenda della sua abitazione, affittata a Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini nel giugno del 2021 e adesso ancora nel possesso della donna, pur non avendone il diritto.

La casa affittata ad Allegri e Ambra

Slitti ha raccontato che la casa in questione era stata affittata alla coppia per un periodo temporaneo, dieci mesi per la precisione, come stabilito dal contratto d’affitto. Ma finita la storia tra Ambra e Allegri, lui è andato via, mentre lei è rimasta, superando il termine previsto. "All'inizio erano scuse per il fatto che aveva tanto lavoro, che non poteva andarsene, che chiedeva il favore di restare" ha aggiunto ancora Slitti che si è rivolta anche ad Allegri invano per poi affidarsi ai suoi legali. Il tentativo è stato anche quello di risolvere pacificamente la questione con Ambra che si è detta dispiaciuta per l'accaduto: "Prendo una decisione contro tutti, decido di farle un “favore”, le regalo un altro mese e le dico: io ti do la data simbolica del 15 settembre! Il 15 settembre inizia la scuola e io devo entrare a casa mia… Lei giura che per il 7 settembre mi lascerà casa".

Ma nemmeno così la questione si risolve: "A fine agosto, senza alcun motivo, un giorno mi chiama la sua assistente, mi dice di non “importunare” più la signora Angiolini che è molto impegnata e che devo capire che non ha tempo per affrontare un trasloco se non tra svariati mesi ma non entro l’anno" ha proseguito ancora la proprietaria dell'appartamento che, alla fine, ha voluto rendere pubblica la vicenda. Quanto ad Allegri: "Lui è super disponibile, ha sempre pagato lui per tutta la durata del contratto, solo che il contratto era fino al 30 giugno. Siamo al 21 settembre e io devo stare in hotel. Io in hotel e lei a casa mia, assurdo".

La replica di Ambra

Selvaggia Lucarelli ha chiesto ad Ambra un commento sulla questione: "E' una brutta storia, ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social", è stata la sua breve risposta.