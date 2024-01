Ambra scrive alla figlia, le foto inedite con Francesco Renga: "Nessuno avrebbe investito su di noi, tu sì"

Jolanda Renga compie 20 anni oggi, 2 gennaio 2024. Per l'occasione mamma Ambra Angiolini ha scelto foto che più di altre rappresentano l'amore e la gioia che la figlia ha portato nella vita sua e del padre Francesco Renga. Piccolissima tra le braccia della madre, ancora con il fratellino Leonardo, sorridente nei primi piani che esaltano la sua simpatia: queste alcune delle immagini condivise su Instagram dall'attrice definite come una "carrellata del tuo imperdibile modo di farci sorridere la vita". Pensiero questo che accompagna quella che risuona come la più bella delle dediche e che rimanda anche al pensiero dell'ex compagno: "Nessuno avrebbe mai investito su questi due… Jolanda si! Vent'anni fa ti abbiamo messo al mondo e tu ci stai insegnando a starci … Buon Compleanno Danda". Il commento di Jolanda è arrivato poco dopo dopo: "Che belli quei due nella prima foto! Menomale che sono la mia mamma e il mio papà", ha scritto la festeggiata; "lo vedi chi sei tu? Amore" la risposta di Ambra a cui è seguito il cuore rosso di papà Francesco.

Di recente Jolanda Renga ha pubblicato il suo primo romanzo, Qualcosa nel modo in cui sbadiglia. E proprio in occasione della sua prima intervista ha parlato del rapporto con i suoi genitori che, dopo la separazione, sono rimasti in ottimi rapporti tra loro e, ovviamente, con i loro figli. "Penso di assomigliare di più a mia madre: sono determinata come lei, ci piace esporci per una giusta causa. Papà è più silenzioso, ama stare nella comfort zone. Però sono testarda come tutti nella mia famiglia, compreso mio fratello Leonardo: abbiamo quattro caratteri molto forti" ha spiegato Jolanda Renga parlando del carattere di mamma e papà. Sul suo essere stata considerata "figlia di" fin da bambina: "Sapevo che era un'arma a doppio taglio. C'erano bambini che venivano da me e mi chiedevano: ma tu vivi in una villa? I tuoi genitori li vedi? Come se vivessi in un mondo parallelo e non fossi, come loro, una figlia con due genitori presenti, un fratello, la casa" ha confidato, ormai pronta a disinnescare ogni accusa con l'arma della gentilezza che la contraddistingue e la rende amatissima dai follower. "La cosa più brutta che mi hanno scritto? “Fai schifo”, “Non ti meriti quello che hai”, “Sei solo una figlia di”. Io replico dicendo: “Vabbe’, forse hai ragione, ma lasciami almeno il beneficio del dubbio”. E questo li disinnesca: “No, ma io non intendevo dire quello...”".