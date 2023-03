Ambra Angiolini, le prime (dolci) parole del fidanzato Andrea Bosca

Andrea Bosca e Ambra Angiolini sono una coppia. Dopo le prime foto insieme e i video social che hanno fatto espliciti riferimenti l'uno all'altra, arriva adesso un primo breve accenno alla relazione iniziata da qualche mese, riferita appena dal riservatissimo attore.

"Non amo parlare della mia sfera personale. Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla. La mia vita privata è molto felice" è stata la dichiarazione del 42enne piemontese, premuroso nel preservare la riservatezza sua e della compagna. Per Ambra Angiolini si tratta della prima relazione dopo la sofferta rottura da Massimiliano Allegri e l'intenzione che entrambi vogliano costruire qualcosa di stabile è stato dimostrato anche dalle presentazioni in famiglia. Jolanda e Leonardo Renga, figli nati dalla storia tra Ambra e il cantante Francesco, hanno avuto modo, infatti, di conoscere il fidanzato della loro mamma al termine dello spettacolo teatrale Il Nodo a Milano. E pure il bel gesto di lui che ad Ambra come a Jolanda ha donato una mimosa, fa trasparire la stessa gentilezza espressa nella delicatezza delle sue parole, riferite al sentimento appena nato e perciò tenuto al riparo dal gossip.

Andrea Bosca ha recitato in numerose fiction italiane, ma il teatro è da sempre la sua grande passione. Il pubblico italiano può ricordarlo per le sue parti in Carabinieri, I Medici, La dama velata, La porta rossa, Makari, Made in Italy. Lui e Ambra si sono conosciuti sul set di tv Protezione Civile, serie tv durante le cui riprese sull'isola di Stromboli divampò un grande incendio.