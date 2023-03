Ambra Angiolini esce allo scoperto con il fidanzato Andrea Bosca: i video

Ambra Angiolini e Andrea Bosca si sono fidanzati. Conosciutisi sul set della serie tv Protezione Civile, i due attori hanno iniziato a frequentarsi negli ultimi mesi con molta discrezione fino a quando i paparazzi non li hanno sorpresi insieme e scattato le foto segno di una relazione in corso. Nessun commento è arrivato da parte dei diretti interessati che, lungi dall'ufficializzare il loro rapporto con dediche o dichiarazioni reciproche, si sono però mostrati insieme per la prima volta nei rispettivi account Instagram, ognuno taggato nelle storie dell'altra durante il loro soggiorno in Sicilia.

Qualche giorno fa Andrea Bosca è stato presentato ai genitori e ai figli di Ambra, Jolanda e Leonardo Renga, al termine dello spettacolo teatrale Il Nodo a Milano. In seguito Ambra, Andrea e Jolanda sono stati fotografati in un bar ed essendo l'8 marzo, Bosca si è alzato ed è andato a comprare le mimose che ha donato alle due donne: un gesto molto tenero che ha dato l'impressione della stabilità di una relazione ora parte della vita di entrambi, anche di quella virtuale.

(Di seguito i video condivisi da Ambra Angiolini e Andrea Bosca nelle storie Instagram)

