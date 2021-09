Ambra mamma innamorata: la rara foto con il figlio Leonardo

"Arrabbiati pure... Ti Leo tantissimo". Queste le parole di Ambra che accompagnano una rara foto con suo figlio Leonardo, pubblicata su Instagram. Uno scatto rubato, nel vero senso della parola, visto la grande riservatezza del 15enne che difficilmente compare sui profili social della mamma, a differenza della sorella Jolanda.

L'attrice lo abbraccia e prova a strappargli un bacio, ma lui è restio alle coccole di mamma, come notano in molti. "Per noi i figli restano sempre piccoli, anche se sono grandi e grossi e cercano di sottrarsi ai nostri baci e abbracci" la consola Sandra Milo, mentre altri follower - oltre a complimentarsi - le fanno notare la grande somiglianza. L'attrice Michela Andreozzi, invece, si accorge di un particolare importante: Leonardo guarda da tutt'altra parte e sembra incantato, con la testa tra le nuvole, da perfetto innamorato. Beccato. "E niente ce lo siamo giocato" scrive, e Ambra replica: "Esattamente".

La foto pubblicata da Ambra

Leonardo e Jolanda, i due gioielli di Ambra

Ha un punto debole Ambra, i figli Leonardo e Jolanda, di 15 e 17 anni, avuti dall'ex compagno Francesco Renga. Sono loro a regalarle le gioie più grandi ed è per loro che l'attrice ha sempre preso le decisioni più importanti, come quella di continuare a vivere a Brescia - fino a poco tempo fa - dopo la separazione dal cantautore, proprio per non allontanare i ragazzi dal padre. "Ci sono famiglie tradizionali e famiglie - aveva detto in un'intervista - L'errore è dire 'tradizionali', perché sono tutte famiglie. Se ci sono figli e anche se non ci sono. Per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata".