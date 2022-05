Ambra e Francesco Renga festeggiano il figlio, tra sorprese, video e ricordi nostalgici

Ambra Angiolini e Francesco Renga non sono più una coppia, ma l'amore per i figli Jolanda e Leonardo suggella un legame indissolubile che oggi si manifesta ancora una volta agli occhi dei follower. Il 5 maggio di 16 anni fa, infatti, l'attrice e il cantautore diventavano genitori per la seconda volta, evento da celebrare anche attraverso i social con due post dedicati al ragazzo, raffigurato ora bambino e poi ancora da adolescente qual è.

Dolcissima la dedica di mamma Ambra: "Grazie a te il mio cuore conosce la grammatica dell’amore, congiuntivo compreso. Da quando siete nati tu e Iolanda anche i tramonti si chiamano albe …. buon 16esimo Leo" si legge a corredo della raccolta di immagini scelte per il suo compleanno che comprende anche un breve filmato amarcord che mostra il festeggiato da piccolo mentre scambia delle battute in napoletano con la sorella, oggi 18enne. "Bonus muso24h causa figura di m provocata da auguri pubblici di madre", aggiunge poi l'attrice, riferendosi evidentemente alla riservatezza del suo Leo.

La sorpresa di Francesco Renga

Papà Francesco Renga non è stato da meno e anche da parte sua è arrivata via social la celebrazione del compleanno del suo ometto. "Mezzanotte… ieri. Auguri amore… 16 anni, lo so che dico sempre le stesse cose, ma non mi sembra neanche vero! Era ieri… un bimbo tra le mie braccia. Adesso faccio fatica ad abbracciarti (perché non vuoi) ed io sono diventato come mio padre. Si chiama vita, credo…. Che la tua sia meravigliosa, sempre!" si legge sul profilo Instagram del cantante che ha condiviso il video della sorpresa pensata per Leonardo allo scoccare della mezzanotte: una torta con tanto di candeline e la foto di lui bambino con il pass per il concerto del suo papà. "Quanto eri piccolo... E ora sei grande" dice nell'attesa il cantante, compreso dai tanti fan che come lui comprendono la nostalgia dei tempi in cui i loro figli erano da tutti da coccolare e stringere tra le loro braccia.