"Renga ha cag**o sul microfono". E Ambra sbotta contro le critiche

ex, amici come prima

"Siamo ancora una famiglia". Così Francesco Renga raccontava qualche mese fa il legame con Ambra, madre dei loro due figli Jolanda e Leonardo, da cui si è separato nel 2005 dopo undici anni insieme. Una vicinanza che è emersa in questi ultimi giorni, quando l'attrice ha sostenuto con tutte le sue forze il percorso del cantante al Festival di Sanremo, arrivando anche a difenderlo dalle critiche che gli sono piovute addosso dal collega Willie Peyote.

Ambra contro le critiche a Renga. La replica a Willie Peyote

Renga, in gara col brano 'Quandro trovo te', si è classificato 22esimo. Nel corso di una delle ultime serate, inoltre, ha tradito qualche problema alla voce. Un dettaglio che non è passato inosservato ai telespettatori. Ma a scagliarsi contro di lui è stato, in particolare, il collega Willie Peyote, che ha definito così la sua performance: "Era uno dei rappresentanti della bella vocalità italiana, ma questa sera ha cagato sul microfono, ti dico solo che sembrava Aiello". Dichiarazioni arrivate in riferimento alla serata delle cover, quando il cantante breciano si è esibito sulle note di Una ragione di più. E a cui Ambra ha risposto via Instagram: "Gli altri fanno i paraculi e cagano sui microfoni, ma quello che esce dalla sua bocca è l'unica cosa che puzza".

Il tifo social di Ambra per Francesco Renga

Veleni a parte, c'è da notare come nelle giornate precedenti Ambra ha invitato i suoi 800mila follower a votare per l'ex compagno. Solitamente restii a condividere il proprio privato, l'ex ragazza di Non è la Rai e il cantautore bresciano si sono lasciati andare a dediche social che hanno inevitabilmente attirato l'attenzione dei follower. Divertentissimi i siparietti in cui lei balla la canzone di Francesco in casa, così come le battute sul cagnolino di famiglia, che hanno soprannominato Bugo. "Bugoooooo! Povero, adesso potrai tornare dal tuo padroncino, tra i tuoi affetti, nella tua casa", scrive Francesco in calce al video, lasciando intendere che il cagnolino è il suo e si trova solo momentaneamente a casa della ex.

Così Francesco Renga e Ambra si sono riavvicinati

Nei video condivisi su Instagram da Ambra c'è anche Jolanda, la figlia maggiore della coppia, a cui Renga dedicò il brano 'Angelo' con cui vinse proprio Sanremo nel 2005. Immagini che lasciano intendere come la famiglia abbia trovato un equilibrio esemplare, a beneficio dei figli. “Anche se Ambra e io non stiamo più assieme e abbiamo altre relazioni, ci vediamo spesso. Insomma, non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia”, ha confidato di recente Francesco. Oggi lui è legato alla ristoratrice Diana Poloni e lei all'allenatore della Juve Massimiliano Allegri.