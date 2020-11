Ambra Angiolini madrina della nipote di Renga: insieme alla cresima

Una "madrina rock", così si è definita Ambra Angiolini, domenica, al fianco della nipote Matilda per la sua cresima. L'attrice ha accompagnato la ragazza in chiesa, davanti al sacerdote per ricevere il sacramento, nascondendo l'emozione dietro alla mascherina. Poco dopo, però, ha condiviso su Instagram tutta la felicità, insieme ad altri scatti di famiglia: "Certe domeniche sono meglio di tanti lunedì. Danda, Bugo, Leo, Cresima di Matilda con la sua madrina rock, più merenda non documentata fotograficamente con Paola Renga e le mie nipotine stupende Bea e Sofi".

Ambra Angiolini e la famiglia Renga

Una giornata trascorsa con la famiglia dell'ex compagno, Francesco Renga (molto probabilmente anche lui presente, ma senza tracce social). Matilda, infatti, è la nipote del cantante, figlia della sorella gemella Paola, con cui Ambra ha un ottimo rapporto. Tra i commenti, un'altra parente che rincara la dose di zucchero: "Certe domeniche sono le domeniche per sempre. Siamo una bella e felice super famiglia rock!".

Sotto il post di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini e il profondo legame con Francesco Renga

Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono separati nel 2015, ma continuano a vivere nella stessa città, Brescia, per stare vicino ai loro figli Jolanda e Leonardo, che vivono con la mamma a pochi passi da casa del papà. Superate le prime difficoltà, fisiologiche, dopo la separazione, i due hanno trovato un nuovo equilibrio e si considerano ancora una famiglia, come ha spiegato recentemente il cantante in un'intervista: "Anche se Ambra e io non stiamo più insieme e abbiamo altre relazioni, ci vediamo spesso. Insomma, non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia".