Ambra dedica "T'appartengo" alla sua mamma: la foto (e l'omaggio) di Jolanda Renga

Ambra Angiolini sceglie la strofa della canzone che contribuì alla sua popolarità ai tempi di Non è la Rai per fare gli auguri di buon compleanno alla sua mamma. "T'appartengo ed io ci tengo e prometto poi mantengo, m’appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni. Giuro! Auguri dolcezza infinita, che privilegio che sei" scrive l'attrice a corredo dello scatto che la mostra sorridente accanto alla signora Doriana Comini, festeggiata sui social come in famiglia con una piccola festicciola.

Nelle storie Instagram, infatti, si vede anche Jolanda Renga, primogenita di Ambra e Francesco, che durante la festa di compleanno ha cantato diverse canzoni per i nonni. Ed è sempre stata la ragazza, che a gennaio ha compiuto 18 anni, ad aver scattato l'immagine che mostra insieme mamma e nonna: "La mia fotografa del cuore" è infatti il commento che l'attrice, prossima giudice di X Factor, lascia in calce all'immagine a cui i follower stanno indirizzando i loro auguri più sentiti.

(Di seguito il video pubblicato nelle storie Instagram da Ambra)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'amore di Ambra Angiolini per i figli

OItre a Jolanda, Ambra Angiolini ha avuto anche un altro figlio da Franceso Renga, Leonardo. Con l'ex compagno, dopo la separazione, è rimasta in ottimi rapporti. "Francesco è un padre che adesso sta percorrendo con me la difficile strada di avere figli adolescenti. Trovare sempre un modo per riuscire a confrontarsi è il più grande regalo che potevamo fare ai nostri figli, ai quali abbiamo fatto vivere una cosa non bella", aveva detto l'attrice in un'intervista a Verissimo.