X Factor, Ambra va alle prove in metro (e si sfoga): "Grazie sciopero dei taxi"

Un lunedì da dimenticare per Ambra Angiolini. L'attrice ha dovuto prendere la metro a Milano per andare alle registrazioni di X Factor e dalla foto pubblicata su Instagram si può intuire che non è stata un'esperienza che rifarebbe.

Abituata a spostarsi in auto, oggi Ambra ha dovuto fare i conti con lo sciopero: "Grazie sciopero dei taxi, grazie biglietteria chiusa alle 5.50 del mattino - scrive in una storia, mentre si immortala in un vagone della metropolitana all'alba - Grazie tizio che hai bloccato il passaggio della metro. Grazie lunedì, che tu sia benedetto". Insomma, una serie di imprevisti che hanno fatto iniziare la sua settimana con qualche nervosismo ma che lei, con ironia, ha provato a sdrammatizzare insieme ai follower.

Ambra a X Factor

In queste settimane Ambra è impegnata quasi ogni giorno con le registrazioni delle prime fasi di X Factor. Per la prima volta è nella giuria del talent di Sky Uno - insieme a Fedez, Rkomi e Dargen D'Amico - e sta prendendo questo ruolo molto seriamente (anche se tra giurati non manca il divertimento, come si vede sui social). Qualche settimana fa si era parlato di una lite tra lei e Fedez, poi smentita da entrambi con il balletto di 'T'appartengo'. Insomma, questa per Ambra si sta rivelando un'esperienza bellissima (sciopero a parte).

La foto pubblicata da Ambra