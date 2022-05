Ambra, nuovo amore dopo Allegri? La foto del bacio con un uomo misterioso

Ambra ha un nuovo fidanzato? Sì secondo il settimanale Diva e Donna che sui social pubblica la foto di un bacio tra l'attrice e un uomo misterioso. "La conduttrice, che sarà nella giuria di X Factor nella prossima stagione, ha un nuovo amore dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri" si legge a corredo dello scatto pubblicato sul profilo Instagram del settimanale che parla di una frequentazione iniziata da qualche settimana. Nell'immagine i due sono seduti ad un tavolino mentre si scambiano un tenero gesto che, al momento, non è stato commentato dalla diretta interessata, single da quando è finita la relazione con l'allenatore della Juve lo scorso ottobre.

Ambra single dopo la fine della storia con Allegri

Era ottobre del 2021 quando la notizia della fine della relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri faceva il giro delle cronache rosa. Il tapiro di Striscia la notizia consegnato all'attrice per via di un presunto tradimento che sarebbe stato alla base della rottura è stato poi alla base del clamore successivo, segnato anche dall'intervento della figlia Jolanda: "Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita? Anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile?" scrisse la ragazza, difendendo la madre dal clamore mediatico.