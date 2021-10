Ambra Angiolini si commuove: "Grazie per questo muro di amore folle"

"Grazie per quello che sto vedendo": così Ambra Angiolini nella puntata di oggi, venerdì 15 ottobre, del programma Le Mattine su Radio Capital, ha aperto la brevissima parentesi riferita alla vicenda della separazione da Massimiliano Allegri diventata di dominio pubblico negli ultimi giorni.

"È sorprendente per una cosa che nessuno voleva che fosse pubblica, perché non è giusto, e vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente", ha proseguito: "Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie!".

Le parole dell’attrice arrivano a qualche ora dal discorso che ha messo definitivamente e pubblicamente un punto alla sua storia d'amore con l'allenatore della Juve, conclusa dopo le voci di un tradimento e motivo del discusso Tapiro consegnatole dall’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli. "Esiste per tutti il giorno zero - ha dichiarato - È un momento in cui non si vince, non si perde ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta".

La storia tra Ambra e Allegri

Legati dall'estate 2017, quando fu il settimanale Chi ad immortalare insieme l'attrice e lo sportivo, adesso tra Ambra ed Allegri la situazione è più che tesa. Negli anni passati si era parlato di nozze, di anelli arrivati a suggellare un amore sempre più solido. Poi qualcosa è andato storto.

Ambra torna così di nuovo single. Nel suo passato, lo ricordiamo, anche un lungo amore con il cantante Francesco Renga, a cui è stata legata dal 2004 al 2015 e da cui ha avuto proprio i figli Jolanda e Leonardo, oggi cresciuti e pronti a sostenere la mamma nei momenti più difficili, come appunto le delusioni d'amore.