Il discorso (virale) di Ambra in radio dopo la rottura con Allegri

"Esiste per tutti il giorno zero". Comincia così il discorso con cui Ambra mette definitivamente e pubblicamente un punto alla sua storia d'amore con Massimiliano Allegri. Lo fa su Radio Capital, dove ogni mattina conduce una trasmissione e dove decide così di comunicare ai telespettatori la sua intenzione di ricominciare da capo dopo le accuse di tradimento arrivate all'allenatore della Juventus.

Il discorso

Il discoros di Ambra, che riprende una nota che l'attrice spiega di aver conservata sul telefono, è piuttosto duro nelle allusioni che fa. "Esiste per tutti il giorno zero - dichiara - E' un momento in cui non si vince, non si perde ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta".

Insomma, queste parole lasciano intendere che non vi è davvero alcuna speranza di ritorno di fiamma tra i due. Già ieri in occasione di un servizio andato in onda su Striscia la notizia (foriero di moltissime polemiche) la 44enne aveva in sostanza confermato la fine della storia d'amore, seppur senza essere così chiara nei concetti. Si chiude insomma nel peggiore dei modi una delle storie più chiacchierate degli ultimi anni dai giornali di cronaca rosa.

La storia tra Ambra e Allegri, dall'inizio all'addio

Legati dall'estate 2017, quando fu il settimanale Chi ad immortalare insieme l'attrice e lo sportivo, adesso tra Ambra ed Allegri la situazione è più che tesa. Negli anni passati si era parlato di nozze, di anelli arrivati a suggellare un amore sempre più solido. Poi qualcosa è andato storto.

Ambra torna così di nuovo single. Nel suo passato, lo ricordiamo, anche un lungo amore con il cantante Francesco Renga, a cui è stata legata dal 2004 al 2015 e da cui ha avuto proprio i figli Jolanda e Leonardo, oggi cresciuti e pronti a sostenere la mamma nei momenti più difficili, come appunto le delusioni d'amore.