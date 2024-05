Ambra e Francesco Renga festeggiano i 18 anni del figlio: la rara foto con Leonardo

A pochi giorni dalla festa a sorpresa organizzata per i suoi 47 anni, Ambra Angiolini si ritrova ancora una volta accanto a Francesco Renga per un altro importante evento di famiglia. Leonardo, il loro secondo figlio, ha compiuto 18 anni ed eccoli di nuovo tutti insieme per celebrare questa giornata speciale.

"Amore di papo, oggi sono 18 ed io non ci posso credere. Ti vedo sempre così, meravigliato della vita" ha scritto il cantante su Instagram, accanto a una foto del suo Leonardo da bambino. Bellissima anche la dedica di Ambra: "Ai miei occhi ti mancherà sempre un dentino davanti. 18 anni che lavori su te stesso e senza saperlo anche su di me. Ti amo con umiltà e gentilezza. Buon compleanno Leo". Per festeggiare la maggiore età del secondogenito, i due - separati ormai da anni ma rimasti molto legati l'uno all'altra - hanno organizzato una cena intima, in famiglia: mamma e papà, Leonardo con la fidanzata, Jolanda e il fidanzato Filippo.

Di solito schivo a foto e video social, Leonardo stavolta ha dovuto cedere. Ci ha pensato sua sorella Jolanda a immortalarlo insieme ai genitori, coccolato e travolto d'amore. Un bellissimo - oltre che raro - ritratto di famiglia.