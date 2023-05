Ambra e Renga, che affiatamento tra ex: lo scherzo al figlio. Il video

"Ci sono famiglie tradizionali e famiglie. L'errore è dire ‘tradizionali’, perché sono tutte famiglie. Per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata". Ambra Angiolini lo ha sempre detto: una volta passato il rancore per la fine della storia con Francesco Renga, lei e il cantante sono stati capaci di mantenere rapporti sereni per il bene dei figli Jolanda e Leonardo. Ed eccoli infatti oggi, otto anni dopo l'addio, mentre festeggiano insieme il compleanno del figlio minore a casa di lei, a Brescia.

Un affiatamento palpabile quello tra Ambra e Francesco, che insieme mettono a tavola le torte di compleanno. Con loro c'è anche Jolanda, figlia maggiore, che riprende tutto con il telefonino: è lei a confezionare un video di questa giornata speciale, per poi condividerlo sui social della mamma. A fine pranzo, subito dopo la torta, Ambra organizza uno scherzo per il figlio: gli fa credere di avergli regalato un terribile paio di scarpe, che mai lui aveva chiesto, ma poi sotto alla carta c'è il regalo vero, ovvero una busta di soldi con cui il ragazzo, ormai adolescente, può organizzare ciò che preferisce.

Sempre più frequentemente Ambra e Francesco si mostrano insieme sui social nelle vesti di meravigliosa famiglia allargata. Insieme dal 2003 al 2015, sono stati una delle coppie più belle dello spettacolo. Il matrimonio non è ma arrivato, ma a coronare l'amore sono arrivati proprio i figli: Jolanda (2004) e Leonardo (2006). Se fino a qualche anno fa i due erano entrambi restii a condividere il proprio privato, forse anche per via del momento delicato post separazione, adesso la conduttrice e il cantante regalano sempre più siparietti familiari. La serenità è ormai di casa: lei ha trovato un nuovo compagno nell'attore Andrea Bosca; lui è ancora ufficialmente legato alla ristoratrice Diana Poloni, con cui ha cominciato una love story dopo l'addio ad Ambra.