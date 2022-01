Gli auguri di Ambra e Francesco Renga per i 18 anni della figlia

Il tempo vola. Lo sanno bene Ambra Angiolini e Francesco Renga che ieri hanno festeggiato i 18 anni della loro prima figlia, Jolanda. Per lei gli auguri speciali da parte di entrambi i genitori - molto legati anche dopo la separazione - e una gita sul Lago Maggiore insieme alla mamma, con tanto di volo dell'angelo.

Le due si sono divertite, libere nell'aria, urlando e ridendo durante la discesa a valle, poi la dedica social di Ambra, che pubblica il video del loro volo: "Che poi tu hai sempre avuto 18 anni, chi avrebbe mai potuto firmare un contratto a tempo indeterminato con me? La tua firma sul mio foglio ancora bianco - scrive l'attrice - il tuo primo 'urlo' alla vita e papà che mi dice 'Amo è incazzata proprio come te'. Grazie per avermi creduto, non era facile. Buon compleanno con tutto l'amore che posso".

Il video pubblicato da Ambra

La dedica di papà Francesco Renga

Sempre su Instagram la dedica del papà, Francesco Renga, che condivide una foto di quando era piccola e la teneva in braccio: "Eccoci qua, è arrivato il giorno. Oggi la mia principessa, il mio amore più grande, compie 18 anni! 18 anni serviti a farti diventare la splendida donna che sei. In fondo lo sei stata fin da subito. Il tuo sguardo sono stati i miei occhi sul mondo e su di me. Auguri tesoro prezioso e meraviglioso - si legge nel tenero post del cantautore - Inutile dirti che ai miei, di occhi, rimani la bimba che tenevo in braccio. Auguri amore, che la vita ti riservi sempre bellissime sorprese, così non ti annoierai mai".

Il post di Francesco Renga

Ambra Angiolini e il profondo legame con Francesco Renga

Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono separati nel 2015, ma hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto per i loro due figli, Jolanda e Leonardo. Superate le prime difficoltà, fisiologiche, dopo la separazione i due hanno trovato un nuovo equilibrio e si considerano ancora una famiglia, come hanno spiegato entrambi più volte. Renga ha un'altra compagna, mentre è da poco finita la relazione tra Ambra e Massimiliano Allegri, ma loro due restano legati da un sentimento profondo capace di andare oltre a tutto. Come in una famiglia, appunto.