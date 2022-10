Ambra e Renga di nuovo insieme: le immagini del weekend con i figli

Weekend in famiglia per Ambra Angiolini e Francesco Renga, che hanno trascorso un po' di tempo con i loro figli, tutti insieme, come non succedeva da un po'. O quantomeno non si vedeva sui social. L'attrice ha condiviso tra le storie Instagram alcuni momenti della loro gita in un parco divertimenti sul Lago di Garda.

A provare le montagne russe solo Jolanda e Leonardo - che oggi hanno 18 e 16 anni - mentre mamma e papà li osservavano da giù, poi per tutti e quattro una bella passeggiata a bordo di una jeep nella giungla, in perfetto stile Jurassic Park. La coppia, che si è detta addio nel 2015 dopo undici anni d'amore, è rimasta sempre molto unita. Fino a poco tempo fa Ambra viveva ancora a Brescia, vicino all'ex compagno, proprio per far pesare il meno possibile la separazione ai figli, da sempre la loro priorità. Non è stato semplice, soprattutto all'inizio, non allontanarsi ma l'amore per la famiglia li ha aiutati a creare un nuovo equilibrio.

Il rapporto tra Ambra Angiolini e Francesco Renga

Superato lo scossone iniziale della separazione, Ambra Angiolini e Francesco Renga sono riusciti a costruire un nuovo rapporto fatto di stima e affetto, ma soprattutto di presenza reciproca e costante. "Siamo e saremo sempre una famiglia" hanno più volte dichiarato entrambi in diverse interviste, nonostante le loro vite sentimentali abbiano preso strade diverse. Camminare insieme per tanti anni è indimenticabile, come indimenticabili sono certi momenti difficili che hanno vissuto. Ambra due anni fa ne ha raccontato uno in cui l'aiuto di Francesco Renga fu fondamentale: "Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Francesco era bulimico di sorrisi, rideva sempre. Ho capito che avevamo qualcosa in comune, ci siamo presi per mano e riconosciuti". E quella mano, dopo anni, nonostante tutto, continuano a tenersela stretta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.