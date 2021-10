Arriva la replica di Ambra alla figlia Jolanda: la ragazza aveva accusato Allegri di tradimento

Ambra Angiolini risponde alla figlia Jolanda dopo che quest'ultima l'ha difesa dai pettegolezzi incrociati sulla fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. Lo fa in un post condiviso tra le Instagram Stories, confermando di fatto gli attacchi della 17enne che si era scagliata contro Striscia la notizia (colpevole di canzonare l'attrice) e aveva parlato di tradimento da parte dell'allenatore della Juventus.

La risposta di Ambra alla figlia

"Gentile e coraggiosa, la mia stella", è il messaggio condiviso da Ambra nella notte di ieri. Un post che vede a corredo una fotografia della bambina, sorridente. E che racconta tutto il suo orgoglio materno. La donna sembra infatti aver apprezzato la "discesa in campo" della piccola, stanca di veder soffrire la mamma e decisa a difenderla di fronte a tutti. Jolanda è figlia di Francesco Renga, ex compagno di Ambra e sorella di Leonardo, secondogenito della coppia.

Il messaggio di Jolanda

I pettegolezzi sulla fine della storia d'amore tra Ambra e Allegri vanno avanti da tempo. Solo ieri però la coppia ha confermato la rottura definitiva dopo quattro anni insieme. A mettere il dito nella piaga è stata proprio Striscia la notizia che ieri sera ha consegnato all'attrice un Tapiro d'Oro. Gesto che proprio non è piaciuto a Jolanda tanto da farle accusare il tg satirico di infierire: "Il motivo non mi è chiaro - ha tuonato la bambina - Perché venire da lei a Milano? - scrive - Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita? Anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile?".

La fine della storia con Allegri

Si chiude insomma nel peggiore dei modi una delle storie più chiacchierate degli ultimi anni dai giornali di cronaca rosa. Legati dall'estate 2017, quando fu il settimanale Chi ad immortalare insieme l'attrice e lo sportivo, adesso tra Ambra ed Allegri la situazione è più che tesa. negli anni passati si era parlato di nozze, di anelli arrivati a sugellare un amore sempre più solido. Poi qualcosa è andato storto.

Ambra tona così di nuovo single. Nel suo passato, lo ricordiamo, anche un lungo amore con il cantante Francesco Renga, a cui è stata legata dal 2004 al 2015 e da cui ha avuto proprio i figli Jolanda e Leonardo, oggi cresciuti e pronti a sostenere la mamma nei momenti più difficili, come appunto le delusioni d'amore.