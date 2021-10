Francesco Renga commenta il nuovo tatuaggio di Ambra dopo l'addio ad Allegri

Fino ad oggi Francesco Renga aveva preferito non commentare la fine della storia d'amore tra Ambra Angiolini, sua ex compagna, e Massimiliano Allegri. E di fatto non lo fa neanche in quest'occasione, ma di certo sta trovando il modo di esporre pubblicamente la sua vicinanza all'attrice romana. Un suo commento è infatti arrivato in calce alla foto pubblicata poco fa dall'ex Ragazza di Non è la Rai in cui viene mostrato il tatuaggio fatto in coppia con la figlia Jolanda.

Com'è noto infatti proprio in queste ore Ambra si è tatuata un fiore - e precisamente una Bocca di leone - insieme alla figlia. Un tattoo che sta a significare il legame inseparabile tra le due e che viene commentato con ironia da Renga, padre di Jolanda: "Vabbè", scrive, mettendo a corredo una faccina disperata. Forse perché stando al suo parere, la ragazza, 17 anni, è ancora troppo piccola per un tatuaggio? Non è dato sapere.