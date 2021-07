Ambra testimone al matrimonio di due amiche, mamme di Leone: critiche sui social

E' stata una giornata speciale ieri per Ambra, felice di vedere le sue amiche coronare il loro sogno d'amore. Doris e Stefania si sono unite civilmente a Roma e l'attrice è stata una delle testimoni. "La parola amore-e finisce con una congiunzione" ha scritto su Instagram, dove ha condiviso alcuni emozionanti scatti del matrimonio, poi ha aggiunto: "La vostra è anche la mia famiglia".

Con loro anche Leone, il figlio della coppia, già comparso sul profilo di Ambra qualche giorno fa: "Questo è mio nipote Leone - così lo aveva presentato ai follower - Il figlio dell'amore incredibile tra mamma Stefy e mumma Doris. Grazie per avermi fatto stare 'a cavacecio sull'arcobaleno'". Una bella lezione d'amore che però ha fatto storcere il naso a più di qualcuno, a cui Ambra ha prontamente risposto.

Le critiche social

Diverse le critiche nei confronti della famiglia arcobaleno. "I bambini non devono essere coinvolti" scrive un follower, "Dov'è il papà di quel bel bambino?" un altro, e ancora: "Che due persone si possono amare mi sta bene ma non capisco perché non accettino il fatto che per natura non possono avere dei figli". All'ennesimo commento Ambra replica all'hater: "Ma sto nome è il tuo o lo usi solo per rompere le palle agli altri?". Infine la stoccata. "A due donne o due uomini mancherà sempre qualcosa rispetto ad un uomo e una donna. Non sto parlando di amore, sto parlando di crescita psicologica di un bambino/a" scrive un utente, e l'attrice affonda il colpo: "Conosco bambini psicologicamente distrutti anche da 'mamma e papà'".