Amedeo Goria sulla figlia Guenda: “È bellicosa e bipolare con gli uomini che frequenta”

Che il rapporto con il padre Amedeo Goria non fosse semplice, Guenda lo aveva raccontato in diverse occasioni al GF Vip che, durante la terza puntata, aveva dato loro modo di incontrarsi in un emozionante faccia a faccia. Ora a parlare di lei è il giornalista che, in un’intervista al settimanale Nuovo Tv, ha affrontato l’argomento e descritto la figlia come “bellicosa e bipolare”, rimarcando il loro legame altalenante che alla base ha un profondo affetto.

Le dichiarazioni di Amedeo Goria sulla figlia Guenda

“Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo, perché io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda”, racconta Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta che, come Guenda, è concorrente di questa edizione del GF Vip. “Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio. Quando lei non c’è mi manca. Guenda non racconta che ogni tanto sparisce per un po’ dal radar di suo padre”.

Guenda Goria in lacrime per il padre: "Gli dà fastidio se invado i suoi spazi"

Al GF Vip Guenda Goria ha parlato del difficile rapporto con il papà Amedeo: “Mi chiedo sempre se sbaglio. Gli dà fastidio se invado i suoi spazi, ma poi fossi lì tutti i giorni. E' una vita che mi chiedo cosa sbaglio, vorrei che se lo chiedessero anche gli altri. Non ce la faccio più a giustificare, anche perché io non mi giustifico mai”. E ancora: "Tante volte non si rende conto che è mio papà e da figlia a volte avrei bisogno di alcune cose che lui non riesce a darmi. Mi darebbero una serenità psicologica che non ho. Lui è più un amico, ed è bello, ma da figlia vedo che ho delle lacune. Ho delle fragilità emotive, delle insicurezze".

Il matrimonio tra Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta

Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta si sono sposati nel 1987 e dal loro matrimonio sono nati due figli, Guendalina - un anno dopo le nozze - e Gian Amedeo, il secondogenito, che oggi ha 28 anni. Nel 1999 la separazione, dovuta ai tradimenti di lui, poi nel 2004 il divorzio. Dopo un periodo burrascoso, tra loro adesso i rapporti sono buoni.