Amedeo Goria, incidente in auto mentre è insieme alla figlia Guenda

Incidente in auto per Amedeo Goria. E' successo nel quartiere Prati, prestigiosa zona di Roma, dove il conduttore sportivo si trovava insieme alla figlia Guenda, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip. Padre e figlia avevano appena pranzato insieme in una trattoria, quando, una volta saliti in macchina, Amedeo ha centrato in pieno un motorino mentre faceva retromarcia. Già il pranzo era stato animato da alcune discussioni, fa sapere il settimanale Oggi, che pubblica gli scatti del sinistro. Nessuna grave conseguenza per le parti coinvolte nel fatto, anzi.

La sfuriata di Guenda dopo l'incidente di Amedeo Goria

Subito dopo l'incidente, infatti, Amedeo e Guenda sono usciti dalla macchina e l'uomo si è beccato una bella tirata di orecchie da parte della ragazza. Se gli animi in famiglia erano un po' turbati, stavolta la giovane attrice ha fatto una vera e propria sfuritata contro il papà. Un dettaglio desta l'attenzione dei fotografi: entrambi non indossavano la mascherina di protezione individuale contro il coronavirus, forse l'hanno dimenticata perché presi dalla concitazione del momento, ma tant'è.

Il (difficile) rapporto tra Amedeo Goria e la figlia Guenda

I rapporti tra papà e figlia sono tesi da sempre. A raccontarlo è stata la stessa Guenda in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, che si è conclusa qualche settimana fa. La ragazza è nata dal matrimonio del giornalista con la conduttrice Maria Teresa Ruta (i due si sono sposati nel 1987 per divorziare nel 2004; hanno anche Gian Amedeo, il secondogenito, che oggi ha 28 anni) Al GF Vip Guenda Goria ha parlato del difficile rapporto con il papà Amedeo: "Mi chiedo sempre se sbaglio. Gli dà fastidio se invado i suoi spazi, ma poi fossi lì tutti i giorni. E' una vita che mi chiedo cosa sbaglio, vorrei che se lo chiedessero anche gli altri. Non ce la faccio più a giustificare, anche perché io non mi giustifico mai”. E ancora: "Tante volte non si rende conto che è mio papà e da figlia a volte avrei bisogno di alcune cose che lui non riesce a darmi. Mi darebbero una serenità psicologica che non ho. Lui è più un amico, ed è bello, ma da figlia vedo che ho delle lacune. Ho delle fragilità emotive, delle insicurezze".