(Nel video Guenda Goria parla del papà a 'Pomeriggio Cinque')

In lacrime veritas. La commozione di Amedeo Goria quando ancora oggi parla di Maria Teresa Ruta dice più di tante parole (e forse ripara anche i tradimenti che anni fa costarono la fine del loro matrimonio). Ospite a 'Domenica Live', il giornalista non ha trattenuto il pianto quando Barbara d'Urso gli ha chiesto dell'ex moglie, madre dei suoi due figli. "Ero molto innamorato di lei" ha detto, interrompendo l'intervista perché non riusciva più ad andare avanti.

Guenda Goria: "Papà è ancora innamorato di mamma"

Una reazione che la conduttrice non si sarebbe mai aspettata e che oggi, a 'Pomeriggio Cinque', ha fatto rivedere a Guenda Goria. "Che dolce che è mio papà - ha commentato - Vedere tutte queste immagini mi emoziona perché c'è tanta verità nella nostra famiglia, nelle luci e nelle ombre". La padrona di casa, però, va subito al sodo: "Secondo te è ancora innamorato?", e la risposta è decisa: "Secondo me sì". Per Guenda, dunque, il papà proverebbe ancora oggi un forte sentimento per la mamma, legata al produttore musicale Roberto Zappulla, che ha sposato nel 2015 (per vivere questa storia d'amore, Maria Teresa Ruta ha raccontato di aver lasciato che i figli Guenda e Gian Amedeo vivessero da soli nonostante la loro giovanissima età, 17 e 14 anni).

Roberto Zappulla geloso di Amedeo Goria?

Roberto sarebbe molto geloso di Amedeo Goria - secondo quanto svela Barbara d'Urso - motivo per cui, probabilmente, il giornalista sportivo si tratterrebbe nei confronti dell'ex moglie. Guenda non entra nel merito, ma sui sentimenti del padre non ha dubbi: "Si sono separati tantissimi anni fa e ognuno ha preso il proprio percorso. Papà non ha mai avuto una compagna e questo secondo me è indice che non abbia mai aperto il cuore veramente a un'altra persona".