Maria Teresa Ruta: “Amedeo Goria ha lasciato la Rai, ma non farà l’Isola dei Famosi per motivi di salute”

Nella lunga lista dei personaggi indicati come protagonisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi è figurato anche quello di Amedeo Goria, annunciato da voci ancora ufficiose come pronto a intraprendere la nuova avventura televisiva. Adesso a smentire con certezza la sua presenza è stata Maria Teresa Ruta, ex moglie del giornalista sportivo, che in un’intervista a #CasaChi ha spiegato che sarebbero stati motivi di salute a indurlo a rinunciare a partire per l’Honduras.

“Il mio ex marito non farà l’isola dei famosi perché pare abbiano trovato, durante le visite mediche, delle extra sistole. Lui era stato operato al cuore, ma è in forma e ha recuperato”, ha raccontato la conduttrice, reduce dall’eliminazione dal GF Vip: “Sono serena. La situazione è sotto controllo ma non per fare un reality impegnativo fisicamente come l’Isola. Spero faccia il Gf Vip il prossimo anno. Si chiude una porta, lui entrerà dalla finestra ma io resterò nelle retrovie. Le nostre strade si sono divise”.

Amedeo Goria dice addio alla Rai: “Il suo contratto è finito”

Maria Teresa Ruta ha anche fatto accenno alla situazione professionale di Amedeo Goria, padre dei suoi due figli Guenda e Gian Amedeo, nati durante il matrimonio durato 17 anni: “Il suo contratto con la Rai è finito. E’ andato in pensione dopo 40 anni. Coincideva quasi tutto con una sua nuova ripartenza ma la salute prima di tutto”, ha aggiunto la conduttrice: “E poi Amedeo non so quanto avrebbe retto è abituato alle comodità”.

Oggi i rapporti tra Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta sono buoni, come lo stesso giornalista ha confermato in una recente intervista tv, ribadendo la stima verso la ex moglie: “L'ho sempre ringraziata per quello che ha fatto, ha tirato su due figli molto più di quanto abbia fatto io. Lei è una donna di una forza incredibile, anche se a volte esagera un po'”, ha affermato.