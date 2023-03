La vita privata di Amedeo Grieco di "Pio e Amedeo": età, moglie, figli e Instagram

Amedeo Grieco insieme all'inseparabile amico e collega, Pio D'Antini, torna nella prima serata di Canale 5 con Felicissima Sera il varietà che li vede protagonisti di divertenti sketch e anche interviste con risvolti comici. Scopriamo qualcosa di più sulla vita privata e professionale di Grieco, dall'inizio della carriera, cominciata proprio al fianco di quello che è tutt'oggi il suo partner professionale, fino al lato più intimo, fatto dell'amore per la sua famiglia, la moglie e i figli.

Età, origini e l'amicizia con Pio

Amedeo è nato il 20 agosto 1983, per la precisione cinque giorni prima dell'amico e compagno di lavoro Pio D'Antini, a Foggia. Lui e Pio diventano amici fin da piccoli, si conoscono a scuola e con il passare degli anni li accomuna sempre di più la passione per l'improvvisazione, l'intrattenimento e il cabaret. Nasce così l'idea di creare un duo comico e provare a fare carriera nel mondo dello spettacolo. La coppia è partita dalle esibizioni nei villaggi turistici ed è approdata in tv, fino a conquistare la prima serata su Canale 5, prima con Emigratis e poi con Felicissima Sera.

La moglie e i figli

È molto riservato e della sua vita privata si sa pochissimo se non che è sposato con Maria Finizio: sulla loro storia d'amore si sa pochissimo, hanno sempre mantenuto il massimo riserbo, solo in occasione della nascita del primo figlio, nel 2015, sui social aveva scritto quanto desiderasse avere due bambini, la seconda figlia è nata nel 2018, per poter offrire ai figli qualcosa che lei non ha mai avuto un fratello o una sorella.

Il profilo Instagram

Il lavoro e il successo del duo comico

Amedeo e Pio D'Antini hanno creato il duo comico su spinta di una comune passione. Dopo anni di gavetta approdano in Rai con le trasmissioni Stiamo tutti bene e successivamente a Base Luna. La vera svolta arriverà con Zelig e poi con Le Iene dove saranno hanno messo in scena gli sketch degli "Ulttras dei vip".

Ma la conquista del grande pubblico avviene tra il 2016 e il 2018 con Emigratis il loro primo programma in prima tv in cui erano i protagonisti di vacanze, ottenute senza pagare un euro, in giro per il mondo: durante le stagioni hanno incontrato numerosi vip tra cui Fedez, Ferragni, Gianluca Vacchi e anche Belen Rodriguez. Poi dal 2021 sono tornati su Canale 5 con Felicissima Sera (lo show era in programma già dal 2020, ma per colpa della pandemia fu posticipato all'anno seguente).

Nel 2021 Pio e Amedeo furono premiati ai SEAT Music Awards 2021 e in quell'occasione lanciarono un frecciata a Fedez in merito alla questione sollevata contro la Rai e la revisione del discorso che avrebbe fatto sul palco del Primo Maggio. Ovviamente seguì una replica del cantante che si disse "un po’ deluso comunque da Pio e Amedeo"