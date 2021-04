Amici, Carolyn Smith torna sulla sfida tra Serena e Martina e mette a tacere le critiche: “Questo è l’ultimo commento”

Il commento di Carolyn Smith scritto a corredo di un post Instagram durante la diretta dell’ultima puntata di ‘Amici’ ha scatenato le polemiche di chi non ha apprezzato il parere della coreografa e maestra di danza sull’esito della sfida tra Serena e Martina. La giudice di ‘Ballando con le stelle’, forte di una lunghissima esperienza in materia, è voluta tornare sull’argomento precisando in un video quando dichiarato e sgomberando il campo da qualsiasi interpretazione sbagliata su un giudizio criticato da chi non si è trovato in linea con lei.

“Questo è l’ultimo commento e video che faccio”, ha esordito Smith nel filmato postato sui social prima di precisare parola per parola il senso delle sue esternazioni: “Mi rendo conto che molti non mi conoscono, ma il mondo della danza sa chi sono. Io metto la faccia di quello che ho scritto e detto io, il resto non mi interessa”.

Amici, Carolyn Smith commenta il suo giudizio a Martina

Questo il commento scritto da Carolyn Smith in merito alla sfida tra Serena e Martina: “Sto ancora riflettendo sui vari giudizi che ho sentito stasera…non voglio offendere per nessuno motivo... ma..... una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere!!!! E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile. Certo che i tempi non sempre tutti rispettati, ma è comprensibile e perdonabile”. E ancora: “Sempre sotto valutato i latini veri qui in trasmissione, peccato perché avete l’eccellenza nello studio ora Umberto Gaudino e Francesca Tocca e nel passato Natalia Titova e Arduino Bertoncello e Nancy Berti. Cultura a 360 gradi”.

La maestra di danza è così tornata sull’argomento rileggendo quanto scritto e argomentandolo: “Sabato sera ci ho messo 40 minuti prima di scrivere quelle parole” ha affermato: “Chi mi conosce sa che sono fanatica dei piedi, carta vincente per una ballerina, ma non ho criticato i piedi di Martina (…) Dove ho ammazzato Martina? Non ho detto che non è degna di essere una ballerina. Ho solo detto che per qualcuno che fa 16 anni di ballo a confronto di chi lo fa da una settimana ci sono errori che non dovevano esserci”.

Poi un pensiero su Maria De Filippi e Milly Carlucci, elogiate per aver dato risalto in tv alla danza grazie ai loro programmi: “Donne geniali che hanno portato la danza in tv e portato la gente a iscriversi alle scuole di ballo. Amici e Ballando sono due utenze diverse: il primo è un percorso professionale, il secondo è per persone che non hanno mai ballato e in poche settimane devono fare un miracolo per imparare”, ha affermato.

“Io non ho offeso il mondo del ballo in cui vivo da 54 anni, come avrei potuto? Mai andata contro Lorella (Cuccarini, prof di Amici, ndr). Personalmente conosco Alessandra (Celentano, ndr), abbiamo lo stesso approccio al ballo, Lorella non la conosco personalmente”, ha affermato ancora riferendosi alle parole di elogio espresse nei giorni scorsi verso la collega.

(Sotto, il video Instagram di Carolyn Smith)