Amici, chi è Raimondo Todaro: dall'età ai figli alla moglie Francesca Tocca

La danza è stata parte integrante della sua vita sin da piccolissimo. Quella che è nata come passione è diventata poi un lavoro che ha portato Raimondo Todaro a prendere parte a numerose competizioni di ballo, principalmente latino americano e standard. Oggi vuole trasmettere la sua danza ai giovani allievi della scuola di Amici dove è stato scelto nel ruolo di insegnante di ballo.

Vita privata: età, moglie, figli

Raimondo Todaro nasce a Catania il 19 gennaio del 1987 ma la sua famiglia decide presto di trasferirsi nel Veronese dove fin da piccolissimo muove i primi passi nella danza, in particolar modo nelle categorie di ballo latino americano e standard. Partecipa a varie competizioni e si laurea campione italiano di ballo per ben 18 volte. Dalle gare in singolo a quelle in coppia dove partecipa con Francesca Tocca, la ballerina che diventerà poi sua moglie nel 2014 e madre della figlia Jasmine che oggi ha 8 anni. Dopo 13 anni d'amore la coppia si è separata per poi ritrovarsi nuovamente.

Nelle foto in basso, Raimondo Todaro con Francesca Tocca e la figlia

Carriera e tv

Dai successi nelle competizioni di ballo, al teatro dove Todaro debutta con lo show “Il grande Gershwin“. Assieme al fratello, apre la scuola di danza Sensei Sicilia e nel 2005 approda in tv nel programma Rai Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci. Prima accompagna l'ex miss Italia Cristina Chiabotto e si aggiudica la vittoria del programma poi si esibisce con la campionessa olimpica di salto in lungo Fiona May e vince anche questa edizione. Nel 2018 "fa rumore" la sua esibizione con Giovanni Ciacci.

Lasciato "Ballando con le stelle" Todaro è stato anche coreografo di un altro programma Rai, “Il cantante mascherato“, condotto ancora una volta da Milly Carlucci. Infine arriva la chiamata di Maria De Filippi che prima lo invita come giudice al serale di Amici 20 e poi lo vuole nel corpo docenti dell'edizione successiva.

Il profilo Instagram

Todaro conta sul suo account Instagram circa 390mila iscritti. Il profilo è raggiungibile all'indirizzo @todaroraimondo. Si presta anche al lavoro di influencer, nel caso di prodotti di Benessere. E si definisce “Un bravo ragazzo… un po’ fuori di testa” nella bio: un omaggio ad un brano del cantante Random.