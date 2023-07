L'ex di Amici, Pasqualino Maione, di nuovo in ospedale: "Non ce la faccio più"

Pasqualino Maione, ex concorrente di Amici nell'edizione del 2008, è stato nuovamente ricoverato in ospedale. A raccontarlo è lo stesso cantante, 38 anni, che già all'inizio dell'anno aveva spiegato ai suoi follower di essere stato colpito da una meningite post Covid. "Non sono ingrassato. È l'effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo" aveva detto in un video che spiegava anche i motivi della sua lunga assenza social.

Oggi Pasqualino sta affrontando un nuovo problema di salute che stavolta ha colpito un rene. La situazione è meno preoccupante della precedente ma comunque molto faticosa dal punto di vista fisico e psicologico. "Ancora un altro ostacolo da superare. E sono ancora qua, eh già. Ciao ragazzi, mi faccio sentire dopo un po’ perché sono stato nuovamente ricoverato. Questa volta però per una cosa un po’ più lieve che però devo correggere assolutamente" ha spiegato in un video: "Adesso ho un problema al rene e devo proprio correggerlo. Nulla di grave, non vi preoccupare. Però stare ancora qui mi snerva, mi fa stare un po' agitato e nervoso. Insomma, non ce la faccio più. Niente, volevo soltanto salutarvi e augurarvi una buona giornata e ci rivediamo presto, fuori di qui spero, ciao a tutti". Tanti i messaggi d'affetto per il cantante, tra cui anche quello di Piero Chiambretti: "Mi vedi e mi senti? Sono qui per dirti che la vita è dura, ma bella. Però bisogna batterla, perché tutti i giorni è una giungla. E quindi forza, forza, forza" gli ha detto il noto conduttore in un video pubblicato su Instagram.