Amici, Giordana Angi lascia la squadra di Maria De Filippi: l'annuncio (con inedite foto-ricordo)

"Ciao amici e 21co, sono i miei ultimi giorni con voi, siete la mia casa da quasi 4 anni": inizia così il sofferto messaggio che Giordana Angi, cantante diventata popolare come concorrente di Amici 18, ha affidato a Instagram per annunciare il suo addio alla squadra del talent di Maria De Filippi. Angi, insieme a Briga che aveva partecipato al talent nel 2015, e a Emanuela Sempio, concorrente della seconda edizione del Grande Fratello e ora autrice televisiva legata a Fascino, aveva preso in carico l'etichetta 21co nata per pubblicare i progetti degli artisti emergenti. Adesso, però, la scelta di lasciare il progetto grazie al quale erano stati pubblicati i successi Non siamo soli di Alex e Strangis di Luigi Strangis, vincitore di Amici 21.

"Voi mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro. Ecco cosa mi ha appassionato così tanto: il sogno. Ne ho passate tante di momenti felici ma anche difficili. Ho imparato tanto ma ti ho dato anche tutto quello che ho. Ho seguito i tuoi passi dal casting alla finale. Ora è giunto il momento di pensare al mio futuro e mettere tutte le mie energie nella mia carriera. Il palco, le mie canzoni, la mia musica. Grazie a tutti. Ti ho amato e ti amerò ancora. Per sempre", scrive ancora Angi che correda il messaggio con foto inedite che ritraggono lei nei momenti inediti trascorsi dietro le quinte di Amici e in sala di incisione, i compagni di lavoro e anche Maria De Filippi, ripresa in un tenero scatto mentre coccola il suo cane.

Tanti i commenti al post della cantante che anche grazie a questo ruolo si era fatta conoscere al grande pubblico. Tra loro quelli rivolti a tutta la squadra di Amici: "Grazie per aver valorizzato il suo immenso talento" scrive qualcuno" e "In bocca al lupo per le nuove tappe del tuo viaggio musicale".