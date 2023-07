Mattia Zenzola confessa: "Con Benedetta Vari c'è sintonia"

Tra Mattia Zenzola, il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, e Bendetta Vari, ballerina del talent show, c'è del tenero? A rispondere a questa domanda pensa il diretto interessato nel corso di un'intervista al quotidiano Libero, durante la quale confida anche di aver realizzato il suo sogno nel cassetto trionfando alla finale del programma. Così facendo, il ballerino mette un freno alle voci su una possibile relazione tra i due, affermando che la sintonia c'è e che lei è sempre pronta ad aiutarlo, una cosa che non lo lascia certo indifferente: "Questo lato di lei mi piace", dice.

Le parole di Mattia Zenzola

Zenzola, aprendosi con il giornalista di Libero, rivela che Benedetta per lui è una figura di grande importanza, fondamentale: "C’è tanta sintonia. Nella vita non ho mai avuto tante persone, oltre mamma e papà, che si sono prese cura di me. Lei è una persona che c’è per me, e viceversa, e questa cosa mi piace tanto. Siamo tanto legati e stiamo bene insieme quando facciamo delle serate, ci divertiamo. Le giornate sono più belle quando le passi con qualcuno con cui c’è sintonia, tutto qua. Poi c’è anche il fattore artistico che ci lega ancora di più, questo vuol dire tanto”. Il giovane ballerino non si sbilancia più di tanto, ma certamente le premesse sono buone perché in futuro tra i due possa nascere un sentimento più forte.

Per quanto riguarda la vittoria di Amici, Mattia ribadisce di aver reso un suo sogno realtà: "Come ho sempre detto, il mio sogno più grande l’ho realizzato. Dopo avere avuto la fortuna di fare questa esperienza e di averla conclusa in questo modo. Vorrei realizzare tanti progetti: sarebbe bello continuare a far parte della famiglia di Amici". Insomma, Zenzola vorrebbe proseguire la sua carriera in quella scuola, la più seguita d'Italia, che lo ha reso famoso.