Amici, Rosa e Deddy voltano pagina: nuovi amori in corso

La storia tra Deddy e Rosa è nata all'interno del talent show Amici e ha appassionato migliaia di fans che, appresa la notizia della rottura a margine della fine del programma, hanno continuato a sperare in un passo indietro dei due. In molti infatti facevano il tifo per il cantante torinese e la ballerina napoletanta tanto che qualche mese fa, quando i due giovani artisi avevano mostrato sui social i dettagli di un possibile riavvicianmento, erano andati in visibilio.

I diretti interessati non avevano mai fatto chiarezza sulla situazione e oggi, spunta un nuovo volto al fianco di Deddy. Quella che sembrava essere una "parentesi" per il giovane cantante, oggi sembra essere qualcosa in più. Sono numerose le segnalazioni che sono arrivate in marito ad una frequentazione con una certa Mariasole Polito. Amedeo Venza ha infatti postato sui social alcuni screen a confronto che mostrano come Deddy e Mariasole passino sempre più tempo insieme.

Flirt in corso per Rosa

Ma non è tutto. Anche Rosa Di Grazia sembra aver voltato pagina. Una foto della ballerina la immortala con un anello al dito che secondo Venza, potrebbe essere una sorta di ripicca nei confronti dell’ex fidanzato: la giovane finge di stare con qualcuno per far arrivare un segnale al suo ex. Ma poi spunta anche un'altra foto. La bandana di Rosa viene indossata da un ragazzo che pare lavorasse proprio con Deddy.