Amici, Rosa Di Grazia volta pagina con Alessandro Zarino?

La conclusione dell'avventura ad Amici 20 di Rosa Di Grazia è coincisa anche con la fine della sua relazione (nata nel talent show) con il giovane cantante Deddy. Da allora, in molti hanno sperato che si trattasse di una rottura passeggera ma i due giovani talenti sembrano ben lontani da questa ipotesi.

Ecco che nei giorni scorsi è trapelata un'indiscrezione dai social che farebbe pensare ad un avvicinamento tra la ballerina e l'ex tronista Alessandro Zarino. I due hanno infatti condiviso sui social una stories con gli stessi luoghi e panorami. Semplice coincidenza?

Quello che ad oggi è noto è che i due si seguono sui social ed entrambi hanno trascorso una breve vacanza sull'isola di Ischia e non hanno proferito parola sui rumors nati a margine di questa condivisione. Lui si mostra in Sardegna mentre lei sembra essere impegnata in alcuni progetti di lavoro. Nel frattempo l'ex di Rosa sembra essersi avvicinato ad un'altra ex di Amici, Emma Muscat ma anche qui si parla di presunto flirt.