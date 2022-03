Amici, la vita privata di Rudy Zerbi: dalla moglie ai (quattro) figli a papà Davide Mengacci

Docente di canto dal 2010, Rudy Zerbi arriva alla scuola di Amici dopo svariate esperienze in campo discografico, radiofonico e come talent scout.

La sua passione per la musica lo porta prima prima a lavorare in radio e poi alla Sony Music come produttore discografico e come talent scout. Collabora con artisti del calibro di Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci e Marco Mengoni ma nel 2009 decide di lasciare la Sony e si tuffa nel mondo della tv.

Dalla radio alla tv

Parte collaborando con la Gialappa’s Band e successivamente con Maria De Filippi. Dà vita al programma Italia’s Got Talent, oggi Tu si que vales e nel 2016 ha partecipa a Pequeños Gigantes con il ruolo di coach dei bambini, programma condotto da Belen Rodriguez e con la partecipazione di Stefano De Martino. Con il gruppo Fascino lavora anche su programmi come Uomini e donne e Amici, dove ricopre il ruolo di coach di canto.

Vita privata: moglie, figli e papà Davide Mengacci

Nasce a Lodi, il 3 febbraio del 1969, e cresce a Santa Margherita Ligure. Dopo il diploma si trasferisce a Milano dove si laurea in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano. Nel 2010 scopre di essere figlio di Davide Mengacci, volto noto della tv italiana. Zerbi ha 4 figli avuti da compagne diverse: dall'unione con la prima moglie sono nati Tommaso e Luca, con la ex compagna Carlotta ha invece avuto Edoardo e con la compagna attuale, Maria, è arrivato Leo, che oggi ha 6 anni.

Il profilo Instagram

Sul suo profilo Instagram, raggiundibile all'indirizzo @rudy_zerbi, Rudy conta oltre due milioni di iscritti, lasciando intendere un seguito piuttosto importante.