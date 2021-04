Amici, ex concorrenti svelano segreti intimi e stanze segrete senza telecamere: il piccante retroscena

La 20esima edizione di Amici tiene incollati alla tv milioni di fan del talent di Maria De Filippi, affezionati ai concorrenti ancora in gara, ma anche ai ragazzi eliminati prima della fase serale e seguitissimi sui social. Ed è stato proprio durante una diretta Instagram tra tre ex concorrenti che sono venute fuori inedite rivelazioni, rilasciate in risposta alle curiosità dei follower ma non solo.

Amici, Arianna svela un retroscena piccante su Enula

Quest’anno, causa Covid, i ragazzi di ‘Amici’ hanno soggiornato per tutto il tempo nelle casette, isolati da tutti e ripresi 24 ore su 24. E proprio a proposito delle dinamiche nate tra gli allievi durante la loro permanenza sotto lo stesso tetto, in una diretta sui social insieme a Ibla e Riccardo Guarnaccia, Arianna ha risposto alla domanda di un fan che chiedeva se in casetta i concorrenti potessero fare sesso. “Se si può fare in casetta? No, proprio no!”, la risposta di Ibla; “Ma io mi ricordo quando Enula ha detto ‘ma io non posso far niente perché internet al bagno non mi prende’”, ha affermato allora Arianna, subito ripresa dall’amica che l’ha invitata a non parlare delle persone assenti.

Amici 20, le stanze segrete senza telecamere

A svelare un’altra curiosità sul dietro le quinte di Amici è stato poi Riccardo Guarnaccia che ha parlato di “stanze senza telecamere e senza microfoni” dove gli alunni hanno avuto l’opportunità di andare, a coppie, per circa mezzora. Un dettaglio molto curioso il suo, subito balzato all’attenzione dei follower pronti a riprenderlo per commentarlo sui social.