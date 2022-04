Amici story | Che fine ha fatto Claudia Casciaro: musica e lezioni di italiano agli stranieri

Impossibile non ricordare il suo look un po' anni '50, la sua grande personalità e la sua voce "vintage". Claudia Casciaro entrò nella scuola di Amici come cantante nell'edizione 11, quando oltre alle categorie canto e ballo, venne inserita anche quella big, dove gareggiavano gli ex Amici. "Bersaglio" di Grazia Di Michele, che non ne apprezzava il timbro vocale, dalla sua aveva Mara Maionchi che fin dall'inizio ne apprezzò le doti canore e la presenza scenica. Claudia arrivò ad un passo dalla finalissima ma per lei Amici non fu un trampolino di lancio.

"Sono tornata a vivere nel mio Salento - racconta l'ex allieva - ho girato un po’, sono stata a Berlino ma la voglia di tornare a casa era troppa. Ho mollato un po’ con il cantautorato, questo sì, ma vivo ancora di musica: eventi (congressi, matrimoni) principalmente dj set una cosa che mi diverte molto e insegno italiano agli stranieri". Ecco la vita di Claudia Casciaro 11 anni dopo.

Hai coronato il tuo sogno di "diventare famoso"?

"No assolutamente no, quando fai questo tipo di percorsi se non raggiungi poi certi livelli, sei famoso solo per poco tempo. Non sento famosa e non mi ci sono mai sentita"

Cosa ti ha spinto a partecipare?

"Ero molto molto presa da quello che era la musica in quel momento, io ho sempre cantato, fin da piccola. Amici l’ho fatto per caso, ero all’Università, avevo 23 anni, mi accompagnò il mio ragazzo dell'epoca, mi andò bene al primo colpo"

Cosa diresti oggi a quel ragazzino/a che ha preso parte al talent?

"Di prenderla meno seriamente. Ero molto rigida e risultavo antipatica"

Quale sfida/prova ti è rimasta particolarmente nel cuore?

"Non ce n'è uno in particolare ma la cosa che mi è piaciuta molto è che sono riuscita a portare nel talent pezzi che facevano parte del mio background come Janis Joplin...è stata per me una vittoria"

Sei rimasto in contatto con qualcuno della scuola? Chi è stato il tuo compagno di avventura nel talent?

"Adesso come adesso non ho molti rapporti con gli ex compagni però sono rimasta in contatto con Giuseppe Gioffrè, con il quale avevo un rapporto bellissimo all'interno del talent e con Carlo Alberto Di Micco"

A quale insegnante ti senti di dire grazie?

"A nessuno in particolare, ma un grazie a tutto il sistema"

Come hai vissuto l'allontanamento dai riflettori? Qualche rimpianto?

"Se non hai qualcuno che ti segue diventa pesante, una ragazza può cadere anche in depressione, ho passato anni difficili perchè non sapevo dove aggrapparmi ma poi sono tornata a casa e ho deciso di ricominciare dalla vita pre Amici, di ri-iniziare...di contro però, quando torni in paese dopo avere fatto un percorso come il mio, devi fare i conti con la realtà di paese, ti senti una fallita, ti senti giudicata perchè quel paese l’avevi lasciato per la tv ed è come tornare un po' indietro. Per assurdo questo mi è servito per andare avanti: mi sono ricostruita, ho ricostruito la mia identità"

Quando si partecipa ad Amici, si è molto giovani. Come si riesce a gestire la popolarità improvvisa? É stato difficile?

"Ricordo che subito dopo Amici, stavo a Lecce con i miei genitori e una signora quasi in lacrime mi fermò e mi chiese di fare visita ad una ragazza malata, quella è stata una bella emozione, il potere della tv: far felice una ragazzina che ha dei problemi gravi e ti vede come un raggio di sole. Il rovescio della medaglià è che però devi sempre essere impeccabile e questo magari ti può pesare a volte ma a me piaceva e non l'ho vissuta male"

Com’è stato il tuo post Amici/Saranno Famosi?

"Sono stata presa da un’agenzia, ho fatto un po’ di presenze negli store...la cosa che mi è mancata è stato il fare da sola, ho arrancato per un po', non ho avuto fortuna, non avevo il fondoschiena parato come altri quindi me ne sono andata all'estero, a Berlino, e lì sono rinata. Non mi conosceva nessuno, sono passata dal fare spettacoli al fare lavori come lavapiatti, andavo a fare la baby sitter, la signora delle pulizie però ero contenta perchè ero chi volevo essere e mi guadagnavo il pane. Poi tornata in Italia ho ritrovato anche la mia musica ed oggi canto ad eventi (congressi, matrimoni) principalmente dj set e insegno italiano agli stranieri, un altro sogno nel cassetto che si è avverato"



Hai continuato a seguire il programma? C'è qualcuno per cui fa il tifo quest'anno?

"No no, anche se devo dire che quest’anno a volte mi capita di seguire degli sketch su Tik Tok e apprezzo molto Sissi...secondo me lei farà strada".

In basso, Claudia Casciaro ad Amici