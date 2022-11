L'amicizia segreta tra la Regina Elisabetta e Tom Cruise

La Regina Elisabetta poco prima di venire a mancare ha trovato un nuovo amico. Si tratta niente di meno che di Tom Cruise. La sovrana e la star di Mission Impossible "hanno stretto una buona intesa durante l’estate", ha detto una fonte al Sunday Times. Cruise, 60 anni, è infatti apparso come super ospite durante la celebrazioni del Queen's Platinum Jubilee, in occasione del 70° anniversario sul trono di sua maestà. Tuttavia per l’attore non è stato possibile incontrare la monarca in quel momento, poiché afflitta da problemi di mobilità.

L’invito della regina Elisabetta

Tuttavia la regina si è rammaricata di non aver potuto conoscere di persona Tom. “La regina ha fatto sapere che era davvero delusa di non aver incontrato Tom, quindi è stato invitato a fare un tour speciale del Castello di Windsor organizzato solo per lui. Dopo, solo loro due hanno preso il tè insieme”, ha riferito l’insider reale. La visita pare sia stata un gran successo, tanto che è stata data a Cruise la possibilità di sparare con una pistola del cerimoniale inglese. “Le piaceva vederlo e sono andati davvero d'accordo, tanto che lo ha invitato a tornare a pranzo. Gli è stato persino permesso di volare in elicottero”, ha aggiunto la gola profonda.

Le parole di Tom Cruise

La nuova amicizia tra Cruise e la regina proseguiva a gonfie vele, tanto che i due avevano programmato un altro pranzo insieme. Poi l’inaspettata morte della sovrana l’8 Settembre scorso ad interrompere i piani. Prima di apparire come guest star al Platinum Jubilee's Galop Through History a maggio, Cruise ha parlato durante un'intervista televisiva della sua ammirazione per la regina. “È una donna che ammiro molto. Penso che sia una persona che ha un'enorme dignità e ammiro la sua devozione. Ciò che ha realizzato è stato storico”, disse all’epoca. E chissà cosa direbbe ora, dopo che ha avuto l’onore di diventare suo intimo amico.