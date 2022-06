Alessandra Amoroso rifiuta di firmare l'autografo alla fan: il video scatena le polemiche

In prima fila a Piazza del Popolo, all'evento Tim Summer Hits, per vedere dal vivo la sua beniamina, Alessandra Amoroso. Peccato che quando poi l'artista salentina le si avvicina, rifiuta di firmarle un autografo sul cuscino. Il motivo è presto spiegato dalla cantante stessa: "Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle", dice Alessandra alla sua fan, che condivide poi il video su TikTok, rendendolo virale. E, con la viralità, arrivano anche le critiche. La gentilezza con cui Amoroso ha "declinato" l'invito della ragazzina, infatti, non basta a frenare le polemiche: tanti gli utenti che la accusano di "mancanza di umiltà", in particolare.

"Io non andrò più ai suoi concerti sennò gli altri ci rimango male...", scrive qualcuno. E ancora: "Mi spiace che non ti abbia lasciato l'autografo! Tu sei stata fin troppo carina! Tutti superstar, mah"; "No vabbè mi è proprio scaduta. Peccato perché ero un suo fan, ma dopo questa vai pure da sola... Ale Ale Ale…". Critiche di fronte alle quali è però la stessa ragazza a difenderla, sostenendo che il punto di vista della cantante sia stato corretto e che ha fatto bene a comportarsi in questo modo per rispetto degli altri presenti al concerto. Nessuna replica alle polemiche è invece arrivata ancora da Amoroso stessa.