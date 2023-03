L'attrice Ana Obregon mamma a 68 anni con la maternità surrogata

Madre a 69 anni. Attraverso la maternità surrogata. Sta facendo discutere in Spagna la notizia riguardante la nota attrice Ana Obregon, diventata mamma a 68 anni ed uscita oggi da una clinica di Miami con una neonata in grembo: stando all'articolo del magazine Hola! che accompagna le foto, ripreso dall'agenzia di stampa Efe, la piccola è nata lo scorso 20 marzo proprio grazie alla gestazione per altri.

Sebbene in Spagna la maternità surrogata sia vietata, Obregon è riuscita ad avere accesso a questa forma specifica di procreazione assistita recandosi in America. Fino ad oggi infatti Ana aveva raccontato solo a pochi intimi l'intenzione di affidarsi alla surrogazione di maternità: tra questi, ci sarebbe l'ex compagno italo-spagnolo Alessandro Lequio, padre di Aless, figlio morto nel 2020 a 27 anni per un tumore. "Una luce piena d'amore è arrivata nella mia oscurità. Non sarò mai più sola", ha scritto l'attrice su Instagram per annunciare la nascita della bambina.

Ne è seguito un dibattito pubblico con risvolti politici che stanno scuotendo il paese. "Come sapete è una pratica illegale in Spagna", ha detto la ministra delle Pari Opportunità Irene Montero, che milita tra le fila del partito di sinistra Podemos, "non dimentichiamoci delle donne che ci sono dietro questi casi, vittime di una chiara discriminazione per povertà".

Chi è Ana Obregon

Classe 1995, originaria di Madrid, Obregon è nota principalmente nel suo paese d'orgine ma anche a livello internazionale (varie le partecipazioni in film e serie tv italiane, come Car Crash nel 1981 o Voglia di cantare nel 1985. Altrettanto intensa la vita privata, che l'ha portata negli anni ad essere protagonista di copertine di cronaca rosa.