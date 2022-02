"I miei nonni a Kiev, i miei genitori qui con me". Le lacrime di Anastasia Kuzmina via social

Abituati come siamo a vederla sorridente e serena sulla pista di Ballando con le Stelle, è un colpo al cuore ritrovare Anastasia Kuzmina in lacrime sui suoi profili social nei giorni della guerra tra Russia ed Ucraina. Com'è noto, infatti, la ballerina è di origini ucraine.

Se ieri Anastasia aveva deciso di abbandonare i suoi profili online in modo da non essere subissata di richieste, e per vivere privatamente il suo dolore, ieri sera l'artista è tornata a farsi sentire attraverso una diretta su Instagram in cui ha voluto rassicurare tutti circa la situazione della sua famiglia: nel dettaglio, la 28enne ha spiegato che i suoi genitori si trovano al momento in Italia, mentre il fratello è in Germania. La voce si spezza nel piano quando poi cita i nonni, che invece sono stati costretti a restare a Kiev. "Ma stanno bene", confida con gli occhi bagnati dalle lacrime. In merito alla figura di Putin, circa cui fanno domande gli spettatori della live, Anastasia condanna ovviamente le azioni del presidente russo Vladimir Putin ed invita a donare in favore del popolo ucraino.

Chi è la ballerina Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina, nata proprio a Kiev nel 1993, è una ballerina, personaggio televisivo e conduttrice televisiva ucraina. Nata in Ucraina, si trasferisce con la famiglia a Bologna. Nel 2009 sale sul podio ai Campionati Italiani categoria 16/18 anni, mentre l'anno successivo vince la Coppa e la Supercoppa di danze latine e disputa la finale dei Campionati Italiani. Nel 2012 partecipa come insegnante di ballo all'ottava edizione del programma televisivo Ballando con le stelle, in onda su Rai Uno, e, da allora, è una presenza fissa nel cast.